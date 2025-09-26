Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание. Трамп заявил, что не видит в этом ничего необычного

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов, которых экстренно вызвали на совещание со всего мира.

Первой о встрече, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии 30 сентября, сообщила газета The Washington Post. По ее данным, военных чиновников вызвали на совещание, не объяснив причин такого решения. При этом приглашение вызвало тревогу среди военных после того, как администрация Дональда Трампа уволила в этом году многочисленных высокопоставленных чиновников.

Politico со ссылкой на источники пишет, что внезапная встреча также нарушила графики чиновников министерства и вызвала беспокойство по поводу безопасности этой идеи — большинство высших офицеров вооруженных сил соберутся в одном месте. Один из собеседников издания предположил, что Хегсет и Трамп хотят показать красивую картинку своих выступлений перед аудиторией генералов и адмиралов.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил журналистам, что Хегсет «выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели», но не предоставил других деталей.

Трамп, в свою очередь, попытался представить экстренное совещание дружеской встречей. «Мы продаем оборудование другим странам, и многие генералы хотят приехать, — сказал он. — Они хотят посмотреть… они также будут посещать объекты, где находится оборудование. Они будут рассказывать о новейшем оружии и так далее».

Президент США в разговоре с пресс-пулом Белого дома выразил недоумение тем, что СМИ заинтересовались встречей. «Но почему это так важно? Я имею в виду то, что он [Хегсет] ладит с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?» — сказал он, добавив, что тоже может принять участие в совещании, если это будет необходимо.

Американские СМИ и их источники среди чиновников неоднократно фактически обвиняли главу Пентагона Пита Хегсета в некомпетентности. До работы в администрации Дональда Трампа он был политическим комментатором на Fox News, хотя и служил в армии. Хегсет — ветеран войн в Афганистане и Ираке.

В частности, Хегсет, как сообщала The New York Times, отправлял подробную информацию об ударах США по позициям хуситов в Йемене в незащищенный чат, где состояли его жена, брат и адвокат. Издание отмечало, что речь шла о тех же секретных военных планах, утекших в результате «Сигналгейта». Тогда администрация Трампа, включая Хегсета, тоже обсуждала конфиденциальную информацию в недостаточно защищенном чате мессенджера Signal. В Пентагоне утверждал, что публикация The New York Times — это «фейк».