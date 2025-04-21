NYT: глава Пентагона выкладывал информацию об ударах по хуситам в чат с женой и братом

Министр обороны США Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, информация, которой поделился Хегсет, включала расписание полетов самолетов F/A-18, наносивших удар по хуситам. Как отмечает NYT, речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, в котором случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Собеседники издания рассказали, что чат, в котором состояли жена Хегсета Дженнифер, его брат Фил и личный адвокат Тим Парлаторе, создал сам министр обороны. В нем были еще несколько человек из его личного и профессионального окружения. При этом чат был создан еще до вступления Хегсета в должность министра.

Жена Хегсета не работает в Пентагоне, но часто сопровождает мужа на его встречах, напоминает The New York Times. Брат министра и его адвокат работают в Пентагоне, но «остается неясным, зачем им понадобилось знать о предстоящих военных ударах по хуситам в Йемене», подчеркивает издание.

О том, что Хегсет публиковал информацию об ударах по хуситам в чате с женой, братом и адвокатом, также сообщили CNN и Reuters со ссылкой на источники.

В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. По его словам, в чате состояли 18 человек, в том числе Пит Хегсет, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Позже Уолц взял на себя ответственность за создание этого чата, но заявил, что не знает, откуда у него в телефоне контакт Голдберга.

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс объявил 3 апреля о начале расследования в связи с использованием группового чата в мессенджере Signal для обсуждения удара по хуситам.

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