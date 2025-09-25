Активист уральского профсоюза «Солидарность» Павел Сергиеня, замешанный в провокации против оппозиционера из Нижнего Тагила Андрея Фогеля, фигурировал и в деле журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, утверждает «Медиазона».

В июле 2024 года Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже, обвинив в том, что он якобы собирал секретные сведения о работе «Уралвагонзавода». Процесс проходил в закрытом режиме. На оглашении приговора судья упомянул Сергиеню: по решению суда ему должны были вернуть изъятый телефон.

Роль активиста в деле Гершковича оставалась неизвестной, а на вопросы корреспондентов «Медиазоны» он отвечать не стал. В августе 2024-го Гершковича обменяли, и он покинул Россию. Гершкович также не стал отвечать на вопросы журналистов.

42-летний Сергиеня — известный в Свердловской области функционер профсоюза «Солидарность» и работник «Уралвагонзавода», пишет «Медиазона». Ранее, в том числе уже после начала войны в Украине, он не раз давал комментарии независимым СМИ о проблемах на «Уралвагонзаводе».

Весной стало известно, что Сергиеня фигурирует в деле 65-летнего оппозиционера из Нижнего Тагила Андрея Фогеля. Его обвинили в попытке создания террористической организации для нападений на руководство «Уралвагонзавода».

Фогель называл Сергиеню агентом ФСБ. По его словам, активист подбил его проводить для росгвардейцев семинары о социализме, на которых сам Сергиеня сводил разговоры к коррупции на заводе и предлагал устраивать «акции устрашения» против топ-менеджеров «Уралвагонзавода». При этом Сергиеня записывал все разговоры на диктофон и передавал ФСБ, сообщает «Медиазона».

В итоге Фогель стал обвиняемым, а Сергиеня и шестеро росгвардейцев — свидетелями обвинения. Фогелю грозит принудительное лечение.

«Медиазона» предполагает, что и в деле Гершковича роль активиста могла быть похожей. Журналисты предполагают, что Сергиеня мог встречаться с корреспондентом The Wall Street Journal в день его задержания и попасть на видео, которое затем распространили пропагандисты.

«Нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что в день задержания Гершковича его собеседником был именно профсоюзный деятель: лицо на оперативной съемке скрыто, но заметные на короткие мгновения без блюра детали — форма головы, ухо и линия волос — напоминают Сергиеню», — пишет «Медиазона».

Провокатор ФСБ в деле Эвана Гершковича — Медиазона нашла его Медиазона

