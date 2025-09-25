Госдума приняла закон, позволяющий заводить уголовные дела на «иноагентов» после одного штрафа вместо двух

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении условий для возбуждения уголовных дел против «иностранных агентов».

Принятый закон вносит изменения в первую и вторую части статьи 330.1 об уклонении от обязанностей «иноагента». Сейчас привлечь человека к уголовной ответственности по этой статье можно, если до этого его два раза в течение одного года штрафовали по административной статье 19.34 о нарушении порядка деятельности «иноагента».

Теперь же для этого будет достаточно одного штрафа.

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин после одобрения законопроекта в первом чтении.

Представлявший законопроект на пленарном заседании глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что этот законопроект — 45-й принятый Госдумой в отношении «иноагентов». По его словам, с 2023 по 2025 год было выписано 1620 административных протоколов по статье 19.34 КоАП.