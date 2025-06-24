Путин ввел новые штрафы для «иноагентов» и разрешил заочно привлекать их к административной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административное наказание для людей, объявленных «иностранными агентами». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит новую часть в статью 19.4 КоАП, в ней говорится о невыполнении законных требований должностного лица органа, контролирующего соблюдение законодательства об «иноагентах». Она предусматривает штрафы от 30 по 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 300 тысяч для должностных, от 300 до 500 — для юридических.

Кроме того, поправки предусматривают ужесточение наказания за маркировку материалов «иностранных агентов» с несоблюдением утвержденной властями формы. Штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридические — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Закон также разрешает наказывать «иностранных агентов» за административные правонарушения, которые они, по мнению властей России, совершили за пределами страны.

Автор закона, председатель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев говорил, что ряд «иноагентов» маркируют свои материалы в искаженном виде, «например, приписывая к материалам антироссийские лозунги». Объясняя штрафы за несоблюдение требований должностного лица, Пискарев заявлял, что нынешние штрафы — от 500 рублей до тысячи рублей для граждан и от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей для должностных лиц, — «как показала практика, не удерживает от правонарушений».

Что касается заочного привлечения «иноагентов» к ответственности, то, по словам Пискарева, около 40% «иноагентов» «перебрались за границу», поэтому депутаты «предусмотрели привлечение их к ответственности за рубежом».

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