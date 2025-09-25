Bloomberg: Европа предупредила Россию, что будет сбивать самолеты, если они нарушат воздушное пространство стран НАТО

Дипломаты из Великобритании, Германии и Франции в ходе переговоров в Москве предупредили власти РФ, что НАТО готовы применить силу в ответ на нарушение воздушного пространства стран альянса, в том числе сбивать российские самолеты, сообщило 25 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В ходе «напряженной встречи», как пишет агентство, европейские дипломаты выразили свою озабоченность из-за того, что российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. По итогам встречи дипломаты пришли к выводу, что нарушение границы санкционировало российское командование.

По словам источников, в ходе переговоров один из российских чиновников сказал, что нарушение воздушного пространства стало реакцией на то, что Украина атакует аннексированный Крым. В Кремле заявили, что такие операции были бы невозможны без поддержки НАТО, поэтому Россия считает, что уже находится в состоянии конфронтации со странами Европы, пишет Bloomberg.

Представители России в ходе встречи делали подробные записи, из-за чего европейская делегация решила, что российским чиновникам поручили предоставить руководству подробный отчет о позиции НАТО.

В правительстве Германии подтвердили, что на этой неделе в Москве прошла встреча, на которой европейские дипломаты заявили российской стороне, что вторжения должны прекратиться. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил 25 сентября, что координирует свои действия с Парижем, Лондоном и Варшавой и поддерживает «все необходимые меры». Представители Великобритании и Франции не комментировали сообщение Bloomberg.

«Если НАТО сбивает российский самолет под предлогом предполагаемого нарушения своего воздушного пространства, это будет война», — заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире французской радиостанции RTL 25 сентября.

Страны НАТО с 1949 года всего девять раз применяли статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае возникновения угрозы одной из стран альянса. Причем два последних раза произошли в сентябре, когда сперва дроны России залетели в Польшу, а затем российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии.

Российские власти отрицают, что самолеты ВС РФ вторглись в воздушное пространство Эстонии. В Минобороны РФ говорили, что дроны, залетевшие в Польшу, не планировали поражать объекты на польской территории.

Президент США Дональд Трамп ранее поддержал лидеров НАТО, в том числе польского премьер-министра Польши Дональда Туска, которые решительно призывали сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства.

