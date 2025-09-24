Максима Каца заочно арестовали по делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента»

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщается в карточке дела.

О деле против Каца стало известно в августе 2025 года. В Следственном комитете утверждали, что блогер «неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

До этого в течение года, заявили в СК, Каца дважды штрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 3 статьи 19.34 КоАП).

Максима Каца объявили «иноагентом» в июле 2022 года.

Басманный суд Москвы в августе 2023-го заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о «фейках» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Его завели из-за ролика на ютьюб-канале блогера об убийстве мирных жителей в украинском городе Буча.