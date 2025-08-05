В отношении оппозиционного политика Максима Каца возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщило московское управление Следственного комитета.

В СК заявили, что Каца дважды в течение года штрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 3 статьи 19.34 КоАП).

Следствие утверждает, что политик «неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». «Следствием рассматривается вопрос об объявлении Максима Каца в розыск», — добавили в СК.

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Уголовное дело завели из-за того, что в начале апреля 2022 года Кац выложил на своем YouTube-канале видео об убийстве мирных жителей в украинском городе Буча.

Максима Каца объявили «иноагентом» в июле 2022 года.