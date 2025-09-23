Польша решила открыть границу с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что власти страны приняли решение вновь открыть границу с Беларусью.

Пограничные пункты пропуска для пассажирского и грузового транспорта возобновят работу в ночь на 25 сентября.

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью с 12 сентября. Это было сделано на фоне российско-белорусских военных учений «Запад-2025», проходивших с 12 по 16 сентября в Беларуси. Границу закрывали бессрочно.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели около 20 российских беспилотников. В ответ на это Польша и ее союзники по НАТО поднимали в воздух истребители. Часть дронов сбили — это первый раз, когда беспилотники России сбивали над территорией НАТО. В ответ альянс объявил о запуске операции «Восточный страж» («Eastern sentry») для усиления обороны восточного фланга Европы.

