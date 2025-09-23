Франция, Монако и Люксембург официально признали Палестину

Франция признает государственность Палестины. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об этом саммите ООН по вопросу о Палестине, передает Le Monde.

Обновлено. Вслед за Францией Палестину также признали Монако и Люксембург.

Макрон отметил, что «обещание создать арабское государство [в Палестине] до сих пор остается неисполненным». «Мы несем коллективную ответственность за то, что до сих пор не смогли построить справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке», — считает французский президент.

«Признание законных прав палестинского народа нисколько не умаляет прав израильского народа, которые Франция поддерживала с самого начала. <…> Мы убеждены, что это признание — единственное решение, которое принесет мир Израилю», — заявил Макрон.

Представители Израиля в ООН на его выступлении не присутствовали, пишет Reuters.

Франция объявила о намерении признать Палестину независимым государством в июле 2025 года. Макрон призывает возобновить мирный процесс между Израилем и Палестиной и возродить принцип «Два государства для двух народов», то есть идею раздела территории исторической Палестины между еврейским и арабским государствами.

22 мая о признании Палестины объявили власти Норвегии, Ирландии и Испании. 21 сентября палестинское государство официально признали Великобритания, Канада и Австралия.

Эти шаги призваны оказать давление на Израиль и заставить его остановить войну с ХАМАС в секторе Газа, которая началась после нападения группировки на Израиль осенью 2023 года. Все больше исследователей и правозащитников называет эту войну геноцидом палестинцев.

Израиль осуждает решения европейских стран признать Палестину, называя их подыгрыванием ХАМАС.