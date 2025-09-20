В ЕС обсуждают торговые меры против поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Власти Евросоюза обсуждают возможности применить торговые меры против оставшихся каналов поставок российской нефти в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О каких именно мерах идет речь, не уточняется.

В первую очередь рассматриваемые меры затронут поставки по нефтепроводу «Дружба», который продолжает снабжать Венгрию и Словакию.

Торговые меры для сокращения российского импорта рассматриваются в ЕС отдельно от 19-го пакета санкций против России, отмечает Bloomberg.

В отличие от санкций, для принятия которых требуется поддержка всех членов ЕС, торговые меры, например, пошлины, могут быть приняты большинством голосов.

Венгрия и Словакия — последние страны Евросоюза, импортирующие российскую нефть. До сих пор они отказывались переходить на энергоносители из других стран, а также блокировали инициативы ЕС, направленные на ограничения поставок из России.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют его примеру, а также откажутся покупать российскую нефть.

О сопротивлении Словакии и Венгрии отказу от российской нефти

