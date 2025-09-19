Леонида Гозмана заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана по уголовному делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Это следует из базы данных столичных судов.

Подробности дела неизвестны.

В январе 2025 года Гозмана внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга. Рядом с именем политика стояла звездочка — это означает, что его преследуют по статье о терроризме.

Леонида Гозмана в июле 2024 года заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

После начала полномасштабного вторжения Гозман уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». После этого Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.

В октябре 2024 года суд отправил под домашний арест жену Гозмана Марину Егорову по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей.