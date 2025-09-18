Следствие попросило перевести главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест

Следствие попросило суд перевести главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера телеграм-канала Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест. Это следует из данных базы московских судов.

Информацию о ходатайстве следствия подтвердил РБК адвокат Алексей Михальчик.

«Мы получили подтверждение, что действительно ходатайство есть об изменении меры пресечения», — заявил он.

23 июля Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Трифонова и Лукьянову в СИЗО по уголовному делу о даче взятки (часть 4 статьи 291 УК). По версии следствия, сотрудники издания платили полицейским за доступ к закрытой информации. Трифонову инкриминируют три эпизода взятки. Лукьянова и Трифонов вину отрицают.

По делу также арестованы трое полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки из-за слива служебной информации телеграм-каналу Baza. Под арестом находятся полицейские Александр Селиванов из Белгородской области, Александр Аблаев из Краснодарского края и Сергей Ковалев из Красноярского края.

Читайте также

Главреда издания Baza Глеба Трифонова обвинили в том, что он давал взятки полицейским за доступ к служебной информации. При обыске у него под угрозой пыток требовали пароль от телефона

Читайте также

Главреда издания Baza Глеба Трифонова обвинили в том, что он давал взятки полицейским за доступ к служебной информации. При обыске у него под угрозой пыток требовали пароль от телефона