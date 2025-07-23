Главного редактора Baza Глеба Трифонова арестовали по обвинению в даче взятки

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 20 сентября главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки в крупном размере в составе группы (часть 4 статьи 291 УК, наказывается лишением свободы до 12 лет), сообщает «Медиазона».

Позже суд изберет меру пресечения второму фигуранту уголовного дела — продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой.

По версии следствия, сотрудники издания платили полицейским за доступ к закрытой информации. По делу также задержаны трое сотрудников полиции из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев, которые, как считают следователи, передавали служебную информацию журналистам. В суде были оглашены их фамилии: Ковалев, Аблаев, Ливанов.

Трифонову инкриминируют три эпизода взятки. Его адвокат Алексей Михальчик утверждает, что «единственным доказательством в деле Трифонова стало его фото с банкомата».

Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова не признают своей вины. Как сообщила газета «Коммерсант», на допросе обвиняемые заявили, что покупали информацию и видео, но речь шла не о происшествиях, а о спортивных или светских событиях.

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