Главреда Baza Глеба Трифонова обвинили в том, что он давал взятки полицейским за доступ к служебной информации. При обыске у него под угрозой пыток требовали пароль от телефона

Следственный комитет России предъявил обвинения главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, которых задержали 22 июля после обысков. Следствие обвинило их по статье о даче взятки в крупном размере в составе группы (часть 4 статьи 291 УК), за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы, сообщили 23 июля российские агентства ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на источники. Ни Трифонов, ни Лукьянова свою вину не признали. СК будет ходатайствовать об аресте обвиняемых. Ожидается, что Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит вопрос об их аресте 23 июля.

По версии следствия, обвиняемые платили полицейским за доступ к закрытой информации. По версии СК, полицейские в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях передавали служебные данные, которые затем публиковались в телеграм-канале Baza.

По словам источника ТАСС, следствие считает, что Трифонов причастен к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов за предоставление информации «о ЧП и последствиях». Трифонов и Лукьянова заявили на допросе, что покупали информацию и видео, но речь шла не о происшествиях, а о спортивных или светских событиях, сообщила газета «Коммерсант». Как отмечает Baza, Трифонов — владелец спортивного телеграм-канала «Мутко против».

По данным ТАСС, в деле Трифонова фигурируют суммы не более 100 тысяч рублей. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что сотрудники Baza заплатили полицейским разные суммы: сотруднику из Краснодара — 17 тысяч рублей, из Красноярска — 124,5 тысячи, а из Белгорода — 127 тысяч. Деньги полицейским и связанным с ним людям, как утверждается, переводили через банкоматы Т-Банка.

В беседе с Baza адвокат Трифонова Алексей Михальчик рассказал, что, по версии СК, главред издания, как и вторая обвиняемая, Татьяна Лукьянова, помимо полицейских переводили деньги двум женщинам 30 и 74 лет, которые не имеют отношения к полиции. Ни Трифонов, ни Лукьянова не знают людей, которым якобы переводили деньги, утверждает Baza.

Первоначально Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий полицейскими (статья 286 УК), а затем переквалифицировал дело на статью 290 УК (взятка), пишет «Коммерсант». Одновременно с этим возбудили дело о даче взятки (статья 291 УК).

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик заявил, что у следствия нет «никаких доказательств». По словам адвоката, следствие решило ходатайствовать об аресте обвиняемых, «чтобы избежать дальнейшего информационного шума и давления в связи с фактическим отсутствием доказательств в деле».

Внимание. Далее в тексте есть мат.

Baza сообщила, что главреду издания при задержании угрожали. Соседка Трифонова рассказал изданию, что к нему пришли с обыском около 9:00 22 июля (по словам адвоката, в 8:00). «Около девяти утра я услышала страшные удары на лестничной площадке — кто-то просто высаживал чью-то дверь. Подошла к глазку, увидела людей в форме, которые с криками „Открой, блядь!“ буквально выносили двери», — рассказала соседка. По ее словам, силовики требовали от Трифонова, чтобы он предоставил пароль от телефона, «угрожали мужчине разными пытками, если не отдаст». Baza также привела еще одну цитату, но неясно, говорила об этом соседка или кто-то другой: «Тебя ОМОН в соседней комнате отхуярит до смерти, если пароль не дашь». Сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов сообщил Msk1, что Трифонов не предоставил силовикам пароль.

После задержания к Трифонову в течение 14 часов не пускали адвоката, сообщила Baza. После обыска следователи увезли его из квартиры, но долгое время местонахождение Трифонова оставалось неизвестным. Адвокат Алексей Михальчик сообщил «Коммерсанту», что Трифонова держали в микроавтобусе рядом со зданием Следственного комитета, а около 19:00 завели в здание. Около 23:00 к нему допустили адвоката. Допрос главреда Baza продолжался до 03:00 23 июля.

В рамках расследования уголовного дела задержали несколько полицейских в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Имена задержанных и их должности она не назвала. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что задержаны трое полицейских, одного из них зовут Александр Аблаев, это начальник дежурной части управления МВД по Краснодару. Второй задержанный — некий Ковалев из Красноярска. О третьем задержанном ничего не известно. Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что задержанных полицейских доставили в Москву для проведения следственных действий.

Дело против сотрудников Baza прокомментировали лишь немногие представители медиа. Создатель проекта Life.ru Арам Габрелянов, комментируя допрос Глеба Трифонова, продолжавшийся до трех часов ночи, написал в своем телеграм-канале: «Никогда не думал, что в СК РФ работают такие сотрудники. Три часа ночи, идет допрос журналиста Базы Глеба Трифонова. Глеб что, террорист — вы его в три ночи допрашиваете?» Основатель телеграм-каналов Mash и Baza Никита Могутин назвал «мразями» тех журналистов, которые, узнав об обысках у журналистов Baza, «довольно ухмыляются и пишут что-то одобрительное или поучительное». Журналист и ютьюб-блогер Дмитрий Колезев при этом прокомментировал тот факт, что видео и фото обысков появились в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти». «Хм, то есть менты пришли с обысками в редакцию по делу о том, что она получает сливы от ментов, и слили видео с обысков другой редакции? Просчитались, но где…» — написал Колезев.

что об этом деле сообщалось ранее

В редакцию Baza в Москве пришла полиция Главного редактора увезли на допрос и задержали. Обыски связаны с делом о публикации служебной полицейской информации

что об этом деле сообщалось ранее

В редакцию Baza в Москве пришла полиция Главного редактора увезли на допрос и задержали. Обыски связаны с делом о публикации служебной полицейской информации