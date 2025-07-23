Главреда Baza Глеба Трифонова обвинили в даче взятки. Соседи рассказали, что во время задержания ему угрожали

Следственный комитет России предъявил обвинение главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру издания Татьяне Лукьяновой. Их обвинили в даче взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК), сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на источники. По их словам, Трифонов и Лукьянова отказались признать вину.

Следственный комитет считает, что Трифонов причастен к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов за предоставление информации «о ЧП и последствиях», сказал собеседник ТАСС. По данным агентства, в деле Трифонова фигурируют суммы не выше 100 тысяч рублей.

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик подтвердил РИА Новости, что журналисту предъявили обвинения. Михальчик сообщил Baza, что «следствие не предоставило никаких доказательств коррупционных денежных отношений» между главным редактором издания и полицейскими.

Baza пишет, что, по версии следствия, обвиняемые передавали деньги полицейским в разных регионах России, а также двум женщинам 74 и 30 лет. Трифонов и Лукьянова заявили, что не знают этих людей.

По данным «Коммерсанта», Трифонов и Лукьянова заявили на допросе, что приобретали информацию и видео за деньги, но речь не шла о происшествиях, а о спортивных или светских событиях.

Baza сообщает, что, по словам одного из соседей Трифонова, главреду издания во время задержания угрожали. Очевидец заявил, что силовики грозили применить к Трифонову пытки, если он не даст пароль от своего телефона. Сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов сообщил Msk1, что Трифонов не предоставил силовикам пароль.

Следственный комитет России намерен ходатайствовать перед судом об аресте Трифонова и Лукьяновой, пишет ТАСС.

Глеба Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову задержали 22 июля. В тот же день в редакции издания прошли обыски. После задержания к Трифонову в течение 14 часов не пускали адвоката, а допрос проводили до трех часов ночи, утверждает Baza.

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