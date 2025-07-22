В редакцию Baza в Москве пришла полиция Главного редактора увезли на допрос и задержали. Обыски связаны с делом о превышении полномочий полицией

Сотрудники полиции и ОМОНа пришли с обысками в офис издания Baza, связанного с силовыми структурами, и в квартиру главного редактора Глеба Трифонова. Об этом сообщила редакция, отметив, что связи с Трифоновым и журналистами, которые во время обысков оказались в офисе, нет. По словам соседей главреда, его увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что его забрали на допрос, а затем задержали.

Изначально Baza сообщила, что обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в одном из регионов России. Вскоре после сообщений об обысках в издании Следственный комитет РФ отчитался, что в Москве возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими (статья 286 УК РФ).

По версии следствия, в Краснодарском крае, Красноярском крае и Белгородской области следователи выявили «факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», которая затем публиковалась в одном из телеграм-каналов.

В СК также сообщили, что в рамках уголовного дела прошли обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Во время следственных мероприятий были изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследования».

Какой телеграм-канал фигурирует в уголовном деле, в пресс-релизе СК не уточняется. По данным ТАСС и РИА Новости, речь идет именно о публикациях в телеграм-канале Baza. Позже и само издание это подтвердило, получив информацию о том, что Трифонова допросили в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Официально об обысках в редакции Baza не сообщалось. Статус Трифонова и журналистов, которые не выходят на связь, по делу неизвестен. «Коммерсант» сообщал, что главред издания проходит по уголовному делу как свидетель.

В офисе Baza изымают телефоны, компьютеры и документы. Одну из сотрудниц издания увезли в отделение полиции, ее технику тоже забрали. В офис издания приехали адвокаты сотрудников Baza — изначально силовики не пускали их в редакцию.

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал фото и видео из редакции Baza, сделанные во время обыска. Российский журналист Дмитрий Колезев, комментируя публикацию, отметил, что «менты пришли с обысками в редакцию по делу о том, что она получает сливы от ментов, и слили видео с обысков другой редакции». «Просчитались, но где…» — написал Колезев.

Российские следователи ранее уже проводили обыски у журналистов из-за покупки информации у полицейских. В начале июня обыск прошел в редакции провластного издания Ura.ru в Екатеринбурге. Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова обвинили в даче взятки дяде — начальнику уголовного розыска. В издании заявили, что журналиста оговорили.