В Екатеринбурге арестовали редактора Ura.ru Дениса Аллоярова по делу о взятке начальнику уголовного розыска — его дяде
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал редактора свердловского отделения провластного издания Ura.ru Дениса Аллоярова по делу о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК), сообщает «Медиазона».
По просьбе следователя суд прошел в закрытом режиме. Защита выступала за открытое судебное заседание.
Ранее 6 июня суд отправил под домашний арест по делу о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК) начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Он — дядя Аллоярова.
В Ura.ru заявили, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, а обыски, прошедшие в редакции накануне, назвали «провокацией». «Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы», — говорится в заявлении редакции. Карпова, как утверждается ранее задержали по другому делу.
Аллаяров, как утверждает Ura.ru, не признает вину и отрицает факт взятки.
Сотрудники Следственного комитета 5 июня пришли в редакцию Ura.ru Екатеринбурге, а также провели обыски у трех сотрудников свердловского отделения издания. Сотрудники Ura.ru сообщали, что во время следственных мероприятий к ним применяли насилие. В итоге задержали только Дениса Аллаярова, остальных отпустили в статусе свидетелей.