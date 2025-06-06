Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал редактора свердловского отделения провластного издания Ura.ru Дениса Аллоярова по делу о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК), сообщает «Медиазона».

По просьбе следователя суд прошел в закрытом режиме. Защита выступала за открытое судебное заседание.

Ранее 6 июня суд отправил под домашний арест по делу о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК) начальника отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Он — дядя Аллоярова.

В Ura.ru заявили, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, а обыски, прошедшие в редакции накануне, назвали «провокацией». «Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы», — говорится в заявлении редакции. Карпова, как утверждается ранее задержали по другому делу.

Аллаяров, как утверждает Ura.ru, не признает вину и отрицает факт взятки.

Сотрудники Следственного комитета 5 июня пришли в редакцию Ura.ru Екатеринбурге, а также провели обыски у трех сотрудников свердловского отделения издания. Сотрудники Ura.ru сообщали, что во время следственных мероприятий к ним применяли насилие. В итоге задержали только Дениса Аллаярова, остальных отпустили в статусе свидетелей.

Обыски в Ura.ru

Следователи (с кувалдой) пришли с обыском в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. Журналиста Дениса Аллаярова задержали по делу о даче взятки. Работа головного офиса остановлена

Обыски в Ura.ru

Следователи (с кувалдой) пришли с обыском в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. Журналиста Дениса Аллаярова задержали по делу о даче взятки. Работа головного офиса остановлена