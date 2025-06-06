Редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, задержанного накануне после обыска, обвиняют в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК).

По этому же делу проходит начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 290 УК и пункт «е» части 3 статьи 286 УК). Ходатайства следствия следствия об избрании меры пресечения Аллаярову и Карпову поступили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Свердловских судов.

В Ura.ru заявили, что Денис Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, которым ему приходится Карпов, а обыски, прошедшие в редакции накануне, назвали «провокацией».

«Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал своему дяде взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы», — говорится в заявлении редакции, которая отмечает, что Карпов ранее был задержан по другому делу.

Аллаяров, как утверждает редакция, не признает вину и отрицает факт взятки. Доказательств того, что он передавал взятку сотруднику полиции, в ходе обысков в редакции и дома у журналиста обнаружено не было, заявили в Ura.ru.

Заседание суда по избранию меры пресечения Карпову состоится в 12.00, Аллаярову — в 16:00. Накануне вечером Аллаяров был допрошен и после этого провел ночь в изоляторе временного содержания.

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