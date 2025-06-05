Следователи (с кувалдой) пришли с обыском в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. Задержаны два журналиста. Работа головного офиса остановлена

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов утром 5 июня пришли с обыском в редакцию провластного изданию Ura.ru на улице Карла Либкнехта. Следователи изъяли в редакции технику и документы, сообщило издание E1.ru. Обыски также проходят в квартирах журналистов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге двух сотрудников издания Ura.ru, в том числе редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова, сообщает ТАСС. Его задержали по месту жительства, следует из видео E1.ru. Аллаярову собираются избирать меру пресечения и предъявить обвинения.

По данным 66.ru, помимо Аллаярова задержан журналист Сергей Бодров, специализирующийся на криминальных новостях. В его доме идет обыск. Кроме того, охранник офиса, в котором находится редакция, сообщил 66.ru, что следователи вывели из здания некую женщину, задержана ли она, неизвестно. E1.ru пишет о задержании журналистки Анны Салымской, к ней не пустили адвоката.

В то же время в Ura.ru заявили, что во время обысков в редакции в отношении главного редактора издания Дианы Козловой следователи применили силу. «Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование», — рассказали в издании.

Журналист Сергей Бодров сообщил Sotavision, что его подозревают в покупке информации у представителей силовых структур. Позже адвокат Бодрова Георгий Краснов рассказал, что его подзащитного отпустили домой после допроса в качестве свидетеля. С журналиста взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия. По словам Краснова, обыски в редакции Ura.ru прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как сообщили ТАСС и 66.ru, обыски, предположительно, связаны с тем, что в марте задержали бывшего полицейского, который дал показания о том, что продавал изданию служебные сведения из ежедневной внутренней сводки МВД. Источник 66.ru предположил, что сотрудникам издания могут предъявить обвинения в получении и использовании служебной информации, содержащей персональные данные (статья 272.1 УК).

По данным ТАСС, при обысках на компьютерах Ura.ru обнаружили «подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур».

Телеграм-канал Baza утверждает, что «вероятной причиной обысков в Ura.ru стали публикации в телеграм-канале „Погоны и галстуки“» (на него подписаны более 40 тысяч человек).

РИА Новости и 66.ru также сообщили, что, еще по одной версии, следственные действия могут быть связаны «с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией ». Как пишет 66.ru, в 2020 году исполнительный директор Ura.ru Михаил Вьюгин якобы мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя «Альянса врачей».

Представители Ura.ru заявили, что сотрудники Следственного комитета «остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции». При этом, судя по сайту издания, журналисты Ura.ru в других регионах продолжают работу.

«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — сообщили в редакции, говоря о причине обысков. При этом предположения о том, что обыск связан с «Альянсом врачей», в издании назвали «завиральной версией». «Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — сообщили в редакции.

В Следственном комитете пока не комментировали обыски в редакции Ura.ru и у журналистов издания.

Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве. Издание принадлежит бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

В первые годы Ura.ru позиционировало себя как независимое издание, однако затем, по данным СМИ, на редакционную политику начал влиять губернатор Свердловской области в 2012–2025 годах Евгений Куйвашев. В 2015 году акционеры решили, что издание должно стать не оппозиционным, а патриотическим. Ura.ru поддерживает российское вторжение в Украину.