В редакцию издания Ura.ru в Екатеринбурге пришли с обыском

Обновление. В редакции Ura.ru сообщили, что «следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». «Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», — добавили в издании. Обыски идут как в редакции издания, так и в квартирах журналистов.

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов утром 5 июня пришли с обыском в редакцию изданию Ura.ru, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как пишет телеграм-канал Ural Mash, представители силовых структур в ходе обыска «шерстят документы и технику».

Главный редактор и еще несколько сотрудников Ura.ru не отвечают на звонки, сообщило издание 66.ru. Глава редакционной коллегии Ura.ru Михаил Вьюгин сказал, что не знает о причинах обыска.

Неназванный источник 66.ru рассказал, что один из вопросов следователей связан с тем, что «профсоюз финансировал издание в 2020 году». По другой версии, следователей «может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД».

По данным 66.ru, задержан главный редактор свердловской редакции издания Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Агентство ТАСС также сообщает, что задержаны два человека, в том числе Аллаяров.

В МВД и Следственном комитете пока не комментировали случившееся.

Издание Ura.ru основано в 2006 году. Главный офис расположен в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве. Издание принадлежит бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

подробнее об обысках

Следователи (с кувалдой) пришли с обыском в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. Задержаны двое журналистов. Работа головного офиса остановлена

подробнее об обысках

Следователи (с кувалдой) пришли с обыском в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. Задержаны двое журналистов. Работа головного офиса остановлена