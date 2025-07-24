Суд арестовал полицейского из Белгорода по делу о продаже информации телеграм-каналу Baza

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска из Белгорода Александра Селиванова по делу о продаже информации телеграм-каналу Baza, сообщает «Медиазона».

Селиванов обвиняется по статьям о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и взятке (290 УК РФ). Всего в деле три эпизода на общую сумму 137 тысяч рублей. Оперуполномоченный признал вину.

Позже 24 июля суд рассмотрит ходатайство об аресте еще двух полицейских.

Накануне суд отправил под арест главреда Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову. Их обвиняют в даче взятки в составе организованной группы (часть 4 статьи 291 УК РФ), за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Трифонов и Лукьянова не признают своей вины.

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