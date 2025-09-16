Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками из Венесуэлы. Это второй такой удар за последние недели
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вооруженные силы США 15 сентября нанесли удар по предполагаемому судну из Венесуэлы, которое перевозило наркотические средства.
По словам Трампа, удар нанесли, когда судно находилось в международных водах и направлялось в США. В результате атаки погибли трое мужчин, находившихся на судне.
Трамп опубликовал видео, на котором показан удар по судну.
Трамп отметил, что это «второй удар по явно идентифицированным, чрезвычайно жестоким наркокартелям и наркотеррористам». Первый удар по судну из Венесуэлы США нанесли в южной части Карибского моря в начале сентября.
Дональд Трамп заявил, что пять стран — Венесуэла, Афганистан, Боливия, Бирма и Колумбия — в последний год «явно не выполнили» соглашения по борьбе с наркотиками, пишет Reuters.
Дональд Трамп в конце августа распорядился отправить восемь военных кораблей в сторону Венесуэлы в рамках «операции по борьбе с наркотрафиком». Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой». По данным CNN, Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы.