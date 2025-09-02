Дональд Трамп: американские военные потопили венесуэльское судно с наркотиками в Карибском море

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные потопили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме.

Вскоре после этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные «нанесли смертельный удар» в южной части Карибского моря по «наркосудну», которое экслуатировалось некой «признанной наркотеррористической организацией».

Трамп сообщил, что вскоре Пентагон предоставит дополнительные детали инцидента.

Несколько дней назад Трамп распорядился отправить в южную часть Карибского моря несколько военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком из Венесуэлы. По данным Reuters, в числе них были ракетный крейсер, три эсминца, несколько десантных кораблей и подводная лодка. Это значительно превышает стандартное американское присутствие в регионе, поэтому в западных СМИ появились гипотезы о том, что США могут попытаться силой сменить режим в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности, и суверенитета страны».