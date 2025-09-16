Rzeczpospolita: на дом в Польше, поврежденный при вторжении российских дронов, упала ракета с истребителя F-16. Его поднимали для перехвата беспилотников

Жилой дом, который пострадал во время вторжения российских беспилотников на территорию Польши, был поврежден ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16, а не обломками дрона. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию «государственных структур, отвечающих за безопасность страны».

Речь идет о доме в деревне Вырыки-Воля в Люблинском воеводстве на востоке Польши, в котором жила семейная пара пенсионеров. Хозяин дома Томаш Весоловский рассказывал, что утром 10 сентября, когда в воздушное пространство Польши вторглись беспилотники со стороны Украины и Беларуси, один из дронов врезался в верхнюю часть дома, разрушил крышу и повредил спальню. Они с женой не пострадали.

«Это была ракета „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета произошел сбой в системе наведения, и она не сработала», — сказал источник газеты. По его словам, боеголовка снаряда не взорвалась, и трехметровая ракета весом более 150 килограммов рухнула на дом.

Люблинская прокуратура не раскрывает подробностей и называет то, что повредило дом, «неопознанным летающим объектом». «На данный момент объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты», — говорится в заявлении прокуратуры.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели около 20 беспилотников. Прокуратура нашли обломки 17 дронов, большинство из них были так называемыми «ложными целями» — то есть дронами-имитаторами, не несущими заряда, цель которых — нагружать систему ПВО. Судя по многочисленным фото и видео, опубликованным жителями Польши, на территории страны упали несколько российских дронов типа «Гербера».

В Польше и НАТО считают, что дроны, нарушившие воздушное пространство страны, были российскими — и что это была намеренная провокация. Для перехвата беспилотников Польша и ее союзники по альянсу поднимали в воздух истребители, а вскоре после этого инцидента была запущена операция «Восточный страж» для усиления обороны восточных границ. В России причастность к запуску дронов в сторону Польши категорически отрицают; российское Минобороны утверждало, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

