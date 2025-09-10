В воздушное пространство Польши вторглись беспилотники. Премьер-министр созвал экстренное совещание

Дорогие читатели! Вы не смогли бы прочитать этот материал, если бы «Медуза» подчинялась цензуре. Мы работаем, чтобы у вас всегда был доступ к настоящим новостям. Но сейчас нам очень нужна ВАША ПОДДЕРЖКА. Только от вас зависит, будет ли завтра «Медуза». Хочу поддержать «Медуза» работает для тех, кто хочет видеть реальность такой, какая она есть.

Во время российского удара по Украине в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись беспилотники. Из-за дронов были временно закрыты четыре аэропорта, в том числе оба в Варшаве.

Для ликвидации беспилотников в воздух были подняты самолеты как ВВС Польши, так и других стран НАТО, пишет Gazeta Wyborcza.

Польское оперативное командование назвало беспилотники в воздушном пространстве страны «актом агрессии, создавшим реальную угрозу безопасности наших граждан».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что уведомил генсека НАТО о происходящем. Созвано экстренное заседание правительства.

Жителей Польши призывают не подходить к сбитым беспилотникам.

Какой стране принадлежали беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Польши, польские политики и военные не говорят.

Украинские СМИ пишут, что в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября вторглись не менее 10 российских дронов. К утру, по данным украинских мониторинговых проектов, посторонних дронов в воздушном пространстве Польши не осталось.