Генпрокурора Игоря Краснова рекомендовали на пост председателя Верховного суда РФ. Его кандидатуру рассмотрели за пять минут

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить на должность председателя Верховного суда генпрокурора Игоря Краснова, сообщает «Интерфакс» 15 сентября.

Решение, как отмечает агентство, приняли единогласно. Как пишет РБК, рассмотрение кандидатуры Краснова заняло пять минут.

Главу Верховного суда РФ назначает Совет Федерации по представлению президента страны после получения положительного заключения квалификационной коллегии судей.

Конкурс на должность председателя Верховного суда был объявлен 29 июля. Игорь Краснов — единственный кандидат на эту должность.

«Ведомости» называли одним из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, у которого заканчивался срок полномочий. В конце августа Путин продлил срок службы Бастрыкина еще на год.

Верховный суд России с 1991 года возглавлял Вячеслав Лебедев. Он умер 24 февраля 2024 года. После его смерти на должность председателя была избрана 71-летняя Ирина Подносова, учившаяся на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. В июле 2025 года Подносова умерла после тяжелой болезни.

О скором назначении Краснова председателем Верховного суда слушайте подкаст «Что случилось»

подкасты Верховный суд РФ возглавит нынешний генпрокурор Игорь Краснов. Что это значит для остатков российской судебной системы? 33 минуты