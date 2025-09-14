Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление, которым дал согласие на то, что вооруженные силы стран — участниц НАТО смогут находиться на польской территории, сообщило Бюро национальной безопасности Польши 14 сентября.

Президент разрешил разместить войска в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж» («Eastern sentry»), которую проводят, чтобы усилить оборону восточного фланга Европы.

В Бюро национальной безопасности отметили, что постановление президента носит закрытый характер.

Операция «Восточный страж» началась 12 сентября. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс начал миссию в ответ на действия России: 10 сентября около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, часть из них сбили поднятые в воздух истребители. Российские дроны впервые сбили над территорией НАТО.

