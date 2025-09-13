Вблизи Камчатки произошло землетрясение. Власти объявляли угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 13 сентября у восточного побережья Камчатки, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По данным геофизической службы РАН, очаг землетрясения находился в 123 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 46,8 километра под морским дном, а его магнитуда составила 6,3.

В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки в 4-6 баллов, рассказал глава Камчатского края.

Власти объявили угрозу цунами. «Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — написал Солодов в своем телеграм-канале.

Спустя примерно два часа после землетрясения управление МЧС по Камчатке сообщило, что угроза цунами снята.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США (USGS) оценила его магнитуду в 8,8. После землетрясения на Камчатке объявили угрозу цунами (но волны в итоге оказались умеренными). Началось извержение Ключевской сопки и вулкана Крашенинникова. Южная часть полуострова Камчатка из-за землетрясения сдвинулась почти на два метра на юго-восток, сообщали в РАН. В результате подземных толчков никто не погиб. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод.

Читайте также

Что делать — и чего не делать во время землетрясения Инструкция «Медузы»

