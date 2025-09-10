Суд не разрешил бывшему адвокату Навального Алексею Липцеру посетить похороны матери

Судья Владимирского суда Юрий Пальцев отклонил просьбу защиты бывшего адвоката Алексея Навального Алексея Липцера отпустить его на похороны матери Елены Липцер, которая умерла 5 сентября.

«Пальцев посчитал, что поскольку приговор по делу об „экстремизме“ в отношении Алексея Липцера не вступил в силу, у него нет права в случае „исключительных обстоятельств“ быть этапированным за пределы СИЗО», — сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Судья счел, что таким «исключительным правом» обладают только осужденные. При этом в ноябре 2023 года сотрудники ФСИН возили режиссерку Женю Беркович, на тот момент арестованную, но еще не осужденную по делу об «оправдании терроризма», на похороны бабушки Нины Катерли, отмечает издание.

Алексей Липцер был одним из адвокатов Алексея Навального. В октябре 2023 года его вместе с еще двумя защитниками политика, Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным, задержали и обвинили в участии в «экстремистском сообществе». По версии обвинения адвокаты «регулярно передавали информацию» от политика его команде.

В январе 2025 года суд приговорил Липцера к пяти годам колонии, Вадима Кобзева — к пяти с половиной годам, а Игоря Сергунина — к трем с половиной годам. В заключении у Липцера резко ухудшилось здоровье, рассказывала его жена.

Елена Липцер также была адвокатом и правозащитницей. Она участвовала в деле ЮКОСа, защищая Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Липцер умерла 5 сентября в возрасте 58 лет. Защита Алексея Липцера просила суд отпустить сына на похороны. Редакция «Новой газеты» опубликовала публичное обращение с аналогичной просьбой к председателю Владимирского суда и омбудсмену Татьяне Москальковой.

