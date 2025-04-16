Жена бывшего адвоката Навального Алексея Липцера рассказала, что у него ухудшилось здоровье в СИЗО. Она попросила госпитализировать его в гражданскую больницу

У бывшего адвоката Алексея Навального Алексея Липцера резко ухудшилось здоровье в СИЗО-1 во Владимире. Об этом проекту «Продолжение следует» рассказала жена адвоката Людмила.

Она обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь с госпитализацией Липцера в гражданскую больницу. По ее словам, давление у Липцера держится на критически высоком уровне (200 на 100), у него также наблюдаются посинения конечностей, сосудистые звездочки по всему телу, боли в области почек и гортани, ухудшение зрения и головные боли.

По словам жены Липцера, медики СИЗО подозревают у него сердечно-сосудистое заболевание, болезнь почек и щитовидной железы, они выступают за срочную госпитализацию в больницу колонии № 3 во Владимирской области.

«По информации, которую я имею, возможности для такого обширного обследования и лечения там ограничены», — говорится в обращении Людмилы Липцер.

В январе 2025 года Петушинский суд Владимирской области приговорил Алексея Липцера к пяти годам колонии по делу об участии в «экстремистском сообществе». Еще двое бывших адвокатов Навального — Вадим Кобзев и Игорь Сергунин — получили пять с половиной лет и три с половиной года колонии соответственно.

По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального.

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