Умерла Елена Липцер — адвокат по делу ЮКОСа, защищавшая Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О ее смерти сообщили бывший директор ФБК Иван Жданов, а также бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Елене Липцер было 58 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Елена Липцер была адвокатом в одном из самых громких процессов 2000-х годов — деле бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера, бывшего руководителя банка «Менатеп», Платона Лебедева. В итоге Ходорковского и Лебедева приговорили к 10 с лишним годам заключения каждого. Ходорковский в декабре 2013 года был помилован указом президента и освободился, отсидев 10 лет и два месяца. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года — он отсидел 10 с половиной лет.

Также Елена Липцер — мать Алексея Липцера, который был одним из адвокатов Алексея Навального. В октябре 2023 года его вместе с еще двумя адвокатами политика, Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным, задержали и обвинили в участии в «экстремистском сообществе» — из-за того, что защитники передавали письма Навального из колонии соратникам. В январе 2025 года суд приговорил Алексея Липцера к пяти годам колонии, Вадима Кобзева — к пяти с половиной годам, а Игоря Сергунина — к трем с половиной годам. В заключении у Алексея Липцера резко ухудшилось здоровье, рассказывала его жена.

Читайте также

«Сажусь первым я, а ты меня защищаешь» Один из арестованных адвокатов Навального — Алексей Липцер. Его близкий друг, журналист Павел Каныгин, рассказывает, почему Липцер не уехал из России, хотя понимал, что за ним придут

Читайте также

«Сажусь первым я, а ты меня защищаешь» Один из арестованных адвокатов Навального — Алексей Липцер. Его близкий друг, журналист Павел Каныгин, рассказывает, почему Липцер не уехал из России, хотя понимал, что за ним придут