Представители флотилии, идущей к Газе с Гретой Тунберг, утверждают, что их атаковал дрон в районе Туниса. Власти страны не обнаружили никаких беспилотников

Одно из судов флотилии Global Sumud, в составе которой шведская активистка Грета Тунберг вновь отправилась в Газу, было атаковано дроном в водах Туниса, сообщили представители флотилии в соцсетях.

Судно, на котором были члены руководящего комитета флотилии, шло под португальским флагом. Все шесть пассажиров и члены экипажа в безопасности, уточняют организаторы.

В момент сообщения об атаке флотилия, как пишет AFP, стояла на якоре в 50 милях от порта Сиди-Бу-Саид на севере Туниса. Репортер видел, что на борту начался пожар, который вскоре был потушен.

Национальная гвардия Туниса назвала сообщения о беспилотнике «совершенно необоснованными». Предполагается, что причиной возгорания могла стать сигарета. Представитель Национальной гвардии Туниса Хусем Эддин Джебабли заявил, что расследование «продолжается», но «беспилотников обнаружено не было». По его словам, огонь, по предварительным данным, возник в месте расположения спасательных жилетов на судне.

Команда флотилии пообещала, что ее не остановят «акты агрессии, направленные на срыв миссии». В 10:00 по времени Туниса (12:00 по Москве) организаторы дадут пресс-конференцию в связи с предполагаемой атакой.

Грета Тунберг уже не впервые пытается добраться морем до берегов Газы, чтобы прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь. В начале июня 2025 года израильские военные задержали яхту «Мадлин», на борту которой была Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами. Тунберг депортировали из Израиля самолетом. Израильские власти призвали доставлять гуманитарную помощь «через законные механизмы, а не путем провокаций» и отмечали, что есть способы доставки, «не связанные с селфи в инстаграм».

В августе Грета Тунберг объявила о новой попытке добраться до Газы по морю, в рамках которой десятки судов отправились из Испании, Туниса и других портов.

Израильские военные задержали яхту из «Флотилии свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа На борту была Грета Тунберг — и депутат Европарламента, считающая, что ХАМАС «борется за правое дело»

