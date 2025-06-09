Израильские военные остановили яхту с Гретой Тунберг и пропалестинскими активистами, шедшую к берегам Газы

Израильские военные остановили яхту «Мадлин», на борту которой Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами направлялась к берегу сектора Газы.

В МИД Израиля судно с активистами назвали «селфи-яхтой», отметив, что на ней было менее одного грузовика гуманитарной помощи. «„Селфи-яхта“ знаменитостей благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны», — заявили в ведомстве.

Все пассажиры живы и невредимы, им раздали воду и сэндвичи. «Шоу окончено», — добавили в МИД Израиля.

Израильский флот предварительно связался с яхтой и дал ей указание изменить курс из-за ее приближения к запретной зоне.

МИД Израиля добавил, что морская зона у побережья Газы закрыта «в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву». В ведомстве также заявили, что гуманитарная помощь в сектор Газа доставляется «регулярно и эффективно по разным каналам и маршрутам и передается через установленные механизмы распределения» и призвали направлять ее «через законные механизмы, а не путем провокаций».

«Есть способы доставить помощь в сектор Газа — они не связаны с селфи в инстаграм», — пишет израильский МИД. Ту помощь, которая была на борту яхты, Израиль пообещал передать в Газу «через реальные гуманитарные каналы».

В соцсетях «Флотилии свободы» заявили, что волонтеры, находившиеся на борту, были похищены израильскими военными и призвали оказывать давление на министерство иностранных дел Израиля, добиваясь их безопасности.

Связь с яхтой, как следует из постов, была потеряна около 3 часов ночи по Москве. После этого на борт яхты поднялись израильские военные.

Британская яхта «Мадлин» (ранее — Barcarole), часть «Флотилии свободы» (Gaza Freedom Flotilla), отправилась к берегам сектора Газа 1 июня. На борту яхты была шведская климатическая активистка Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами из разных стран и гуманитарной помощью. Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что отдал приказ военным «действовать, чтобы флотилия ненависти не достигла берегов Газы».

«Флотилия свободы» — международный гуманитарный конвой судов, который неоднократно совершает попытки прорвать морскую блокаду и попасть в сектор Газа, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. В 2007–2009 годах нескольким судам удалось достичь берегов Газы, после этого израильские военные начали пресекать эти попытки.