Министр обороны Израиля распорядился не допускать к берегу Газы яхту с Гретой Тунберг и пропалестинскими активистами

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ Армии обороны «действовать, чтобы флотилия ненависти не достигла берегов Газы — и применить все необходимые меры для этого».

Под «флотилией ненависти» имеется в виду 2025 Gaza Freedom Flotilla, в составе которой на британской яхте «Мадлин» (ранее — Barcarole) в Газу отправилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг вместе с еще 11 активистами и гуманитарной помощью.

«Антисемитке Грете и ее товарищам, которые озвучивают пропаганду ХАМАСа, я говорю ясно: лучше поверните назад — в Газу вы не попадете», — написал Исраэль Кац в соцсети X. Он добавил, что Израиль «будет действовать против любой попытки прорыва морской блокады» Газы или помощи террористическим организациям — «на море, в воздухе и на суше».

По данным сервиса Marinetraffic, сейчас яхта находится в Средиземном море недалеко от Каира и приближается к сектору Газа.