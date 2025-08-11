Грета Тунберг объявила о новой попытке добраться по морю до Газы. Предыдущий раз ее задержали и депортировали

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг заявила, что снова попытается добраться до сектора Газа по морю.

«31 августа мы предпримем крупнейшую в истории попытку прорвать незаконную израильскую блокаду сектора Газа с помощью десятков судов, отправляющихся из Испании», — написала Тунберг в своем аккаунте в инстаграме, опубликовав ролик, в котором, среди прочих, появляется американская актриса Сьюзан Сарандон.

«4 сентября мы встретим еще десятки судов, отправляющихся из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции по пресечению соучастия в солидарности с палестинским народом!» — добавила она.

В июне Тунберг вместе с другими активистами из разных стран попыталась подойти с моря к сектору Газа на яхте «Мадлин». Судно было остановлено израильскими военными, находившиеся на борту, включая Тунберг, задержаны и депортированы из Израиля. Активистку, которая принципиально отказывается летать самолетами, посадили на рейс во Францию, откуда она должна была отправиться в Швецию.

Читайте также

Израильские военные задержали яхту из «Флотилии свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа На борту была Грета Тунберг — и депутат Европарламента, считающая, что ХАМАС «борется за правое дело»

Читайте также

Израильские военные задержали яхту из «Флотилии свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа На борту была Грета Тунберг — и депутат Европарламента, считающая, что ХАМАС «борется за правое дело»