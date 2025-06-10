Шведскую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. МИД Израиля утром 10 июня опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, показывающее Грету Тунберг на борту самолета, вылетающего во Францию. Из Франции активистка должна отправиться в Швецию.

Тунберг вместе с еще 11 активистами на яхте «Мадлин» пыталась подойти к берегу сектора Газа. Судно задержали израильские военные. МИД Израиля напомнил, что морская зона у побережья Газы закрыта «в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву».

Грета Тунберг получила широкую известность в 2018 году после того, как стала проводить забастовки у здания парламента Швеции, требуя, чтобы власти выполняли соглашения по климату. Подробные акции стали проводить и в других странах мира. В 2019 году Тунберг выступила на климатическом саммите ООН, а журнал Time назвал ее человеком года. С тех пор Тунберг четыре раза номинировали на Нобелевскую премию мира.

Тунберг ранее принципиально отказывалась летать самолетами. В частности, на климатический саммит ООН в Нью-Йорке она прибыла из Европы на парусной яхте через Атлантический океан.