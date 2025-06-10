В ночь на 9 июня израильские военные задержали в Средиземном море яхту «Мадлин», которая направлялась в Газу. Ее отвели в израильский порт Ашдод, а экипаж депортировали.

«Мадлин» — это судно «Флотилии свободы», международного движения, которое стремится прорвать израильскую блокаду сектора Газа.

Яхта ходит под британским флагом. В Газу она везла груз гуманитарной помощи: детскую молочную смесь, подгузники, муку, рис, медикаменты. Их количество — чисто символическое: «Мадлин» — маленькое судно.

На борту «Мадлин» были 12 человек. Главная знаменитость — шведская активистка Грета Тунберг. Кроме нее, было шестеро граждан Франции, включая члена Европарламента Риму Хасан и журналиста «Аль-Джазиры» Омара Файяда, и по одному активисту из Германии, Нидерландов, Испании, Турции и Бразилии. Часть пути вместе с ними проделал ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли морского контрабандиста Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов». Он сошел на берег на Сицилии.

Экипаж «Мадлин» — это профессиональные активисты. Среди них — организаторы помощи беженцам (в том числе украинским), участники протестов против китобойного промысла, создатели документальных фильмов и «образовательного контента для социальных сетей». Рима Хасан ранее заявляла, что ХАМАС «борется за правое дело», хотя и признавала, что «не все методы оправданы».

Израильские власти публично называют «Мадлин» не иначе как «селфи-яхта».

«Мадлин» у берегов Сицилии Giuseppe Guarrera / IPA / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Перед задержанием судна израильтянами на нем пропал сигнал GPS. Затем израильские военные потребовали, чтобы «Мадлин» сменила курс, поскольку она приближалась к «запретной зоне» у берегов сектора Газа. Экипаж не подчинился. По сообщениям активистов, к яхте подлетел дрон и сбросил некий химикат — по-видимому, слезоточивое вещество (момент его сброса они не сняли, но на видео можно различить какое-то белое вещество на палубе). Потом с «Мадлин» пропала связь. Вскоре на борт поднялись израильские военные.

«Флотилия свободы» настаивает, что израильтяне захватили яхту в международных водах. По версии Израиля, ее задержали при приближении к запретной морской зоне. В соцсетях «Флотилии свободы» появились 11 видео, которые активисты на борту «Мадлин» записали заранее, с примерно одним и тем же текстом: «Меня зовут так-то, я гражданин такой-то страны. Если вы это видите, это значит, что нас перехватили в море и похитили израильские оккупационные силы или кто-то из их союзников, участвующих в геноциде палестинцев. Я призываю моих товарищей, друзей и семью оказать давление на правительство моей страны и потребовать моего скорейшего освобождения» (вот, например, видео Греты Тунберг).

Активисты на борту яхты «Мадлин» в момент ее остановки израильскими военными Freedom Flotilla Coalition

Министерство иностранных дел Израиля заверило, что груз с «Мадлин» будет доставлен в Газу по «настоящим гуманитарным каналам».

После задержания активистам, в соответствии с распоряжением министра обороны Израиля Исраэля Каца, предложили посмотреть фильм о нападении террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Он смонтирован из видео с телефонов и нательных камер террористов. Активисты отказались его смотреть.

Подробнее об этом фильме ЦАХАЛ смонтировал документальный фильм о нападении террористов ХАМАС на Израиль Актриса Галь Гадот показала его в США. Потом произошли столкновения

В ночь на 10 июня задержанных доставили в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Четверо, включая Грету Тунберг, добровольно улетели во Францию. Еще восемь человек, включая депутата Европарламента Риму Хасан, улетать отказались. Их отправили в пункт временного содержания и стали готовить к принудительной депортации. На это у израильских властей есть четверо суток.

Всем 12 активистам, по распоряжению министра внутренних дел Израиля Моше Арбеля, запрещен въезд в страну в будущем. Фактически это означает также запрет на въезд в Палестину: ее границы тоже контролирует Израиль.

Что за блокада Газы, с которой борется «Флотилия свободы»?

Израиль ввел ее в 2005–2007 годах. В этот период, после вывода из Газы израильских войск и поселений, в Палестине произошла гражданская война — и власть в Газе захватила исламистская террористическая группировка ХАМАС.

На фоне этих событий Израиль радикально ограничил возможность ввоза и вывоза грузов из Газы по морю, по суше и по воздуху. Также радикально — раз в двадцать — сократилось количество разрешений на работу в Израиле, выдаваемых жителям Газы. Отчасти это была мера безопасности, призванная уменьшить приток туда оружия. Отчасти — способ экономического давления на ХАМАС.

К этому следует добавить, что Израиль фактически контролирует миграционную политику Палестины, включая сектор Газа (выдает или не выдает загранпаспорта и разрешения на въезд), и сбор бóльшей части палестинских налогов (импортные тарифы; НДС с товаров, продаваемых в Израиле — а это львиная доля палестинского экспорта; подоходный налог с зарплат палестинцев, работающих в Израиле и в израильских поселениях на палестинских территориях). Время от времени израильское министерство финансов по политическим мотивам замораживает палестинские налоговые доходы на счетах израильских банков — и тем самым лишает Палестинскую администрацию возможности платить зарплаты бюджетникам, включая полицию.

Помимо Израиля, у сектора Газа есть граница с Египтом. Однако египетские власти (за исключением краткого периода правления исламистов после Арабской весны, в 2012–2013 годах) предпочитают не превращать «палестинскую проблему» в свою. Они крайне неохотно открывают границу с Газой, не принимают оттуда ни беженцев, ни трудовых мигрантов.

Почти все население сектора Газа живет за чертой бедности. Безработица в 2022 году превышала 45%. Без гуманитарной помощи двухмиллионное население сектора Газа не может себя прокормить. ХАМАС и пропалестинские активисты считают, что единственная причина этого — израильская блокада. Израиль, в свою очередь, утверждает: дело в том, что ХАМАС тратит ресурсы на войну, а не на развитие Газы.

Очередь за гуманитарной помощью в Газе, май 2025 года Haitham Imad / EPA / Scanpix / LETA

В Газе еще до блокады существовала сеть подземных туннелей — так называемое «метро Газы». Ими пользовались в основном контрабандисты оружия и наркотиков. За годы власти ХАМАС «метро Газы» значительно расширилось и фактически стало важнейшим инфраструктурным проектом — способом обойти блокаду, который, впрочем, использовался в первую очередь для поставок того же оружия, а не продуктов и медикаментов. Дошло до того, что Израиль стал пропускать в Газу цемент только для строек, которые вели международные организации, — потому что иначе был слишком велик риск, что он пойдет на строительство туннелей.

Вопрос о законности израильской блокады Газы — предмет многолетней ожесточенной дискуссии.

В сентябре 2010 года специальная комиссия ООН во главе с бывшим премьер-министром Новой Зеландии Джефри Палмером пришла к выводу, что Израиль в своем праве: военизированные группировки в Газе (в первую очередь ХАМАС) представляют реальную опасность, и еврейское государство имеет право защищать себя.

Через два дня после доклада Палмера комиссия Совета ООН по правам человека заявила, что блокада незаконна. По мнению комиссии, это не просто временная защитная мера, а фактически коллективное наказание всех жителей Газы за действия ХАМАС и часть долгосрочной антипалестинской политики Израиля. Незаконной блокаду Газы считают также Международный комитет Красного Креста и правозащитная организация Amnesty International.

Обе стороны черпают аргументы в одном и том же корпусе международно-правовых документов, включая Устав ООН и Женевские конвенции: право государства на самооборону, обязанность защищать гражданское население в зоне вооруженного конфликта и так далее. Но фактически это не юридическая дискуссия: она упирается в политическую и этическую оценку палестино-израильского конфликта.

Получатели гуманитарной помощи в Газе, май 2025 года AFP / Scanpix / LETA

С началом войны в Газе после нападения террористов ХАМАС в 2023 году Израиль блокировал поставки в сектор гуманитарной помощи — и потом прерывал блокаду лишь иногда, ненадолго и отчасти. Дискуссия о законности блокады разгорелась с новой силой — и по большей части с прежними аргументами.

Впрочем, Израиль предложил и новый аргумент: если не контролировать распределение помощи среди жителей Газы, ее получит ХАМАС — а это инструмент власти. Продукты и медикаменты получат те, кто лоялен террористической группировке. С учетом этого Израиль и США разработали новую систему поставки и распределения помощи. Ее оператором стал американский Гуманитарный фонд Газы. Грузы и пункты раздачи помощи охраняет Армия обороны Израиля. Система запустилась в мае — и пока работает плохо.

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