Трамп собирается ввести перечень «опасных» стран, незаконно задерживающих граждан США. Это позволит Госдепартаменту применять «меры наказания»

Администрация Трампа готовит указ, устанавливающий перечень стран, в которых незаконно задерживают граждан США, сообщает CBS News.

Целью этой инициативы, по данным телеканала, должно стать снижение числа американцев, едущих в опасные страны. Кроме того, президент США намеревается побудить лидеров этих стран немедленно освободить американских граждан, уже находящихся в заключении.

Статус, о котором идет речь, будет аналогичен «государств-спонсоров терроризма». Это значит, что Госдепартамент США получит инструменты для наказания стран, которые используют задержанных американцев как рычаг давления. Также Госдепартамент получит возможность ограничивать использование американского паспорта для въезда в опасные страны (как это будет реализовано на практике — не уточняется).

Сейчас Госдепартамент выделяет четыре уровня риска при поездках американцев за рубеж. Россия отнесена к самому опасному, четвертому — «не путешествовать». В этом списке еще 20 стран, включая Иран, Афганистан, Венесуэлу и Северную Корею. Считается, что риск незаконного задержания в этих странах особенно высок.

Правительство США не раскрывает число американцев, удерживаемых за границей. По данным правозащитной организации Foley Foundation, в 2024 году как минимум 54 гражданина США были взяты в заложники или незаконно задержаны в 17 странах.

В России неоднократно задерживали граждан США, которые впоследствии получали большие сроки. В 2020 года суд в Москве приговорил американского морпеха Пола Уилана к 16 годам по статье о шпионаже. В июле 2024 года такой же срок по этой статье получил журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, долгое время работавший в России — в том числе и после начала войны. Обоих освободили в ходе большого обмена заключенными между Россией и США 1 августа 2024 года. Кроме того, в России была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обвинили в том, что она ввезла гашишное масло для вейпа. В августе 2022 года ее приговорили к девяти годам, а в декабре обменяли на «торговца оружием» Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы. В России по-прежнему остаются американцы, приговоренные к срокам в колониях. В мае 2025 года Reuters публиковал имена девяти граждан США, которых Вашингтон хочет вернуть.

Читайте также

Обмен. Главное Путин вернул себе Красикова — сотрудника ФСБ, сидевшего за заказное убийство (и других преступников). За это он передал Западу 16 политзаключенных

Читайте также

Обмен. Главное Путин вернул себе Красикова — сотрудника ФСБ, сидевшего за заказное убийство (и других преступников). За это он передал Западу 16 политзаключенных