NBC News: если Россия и Украина договорятся о мире, США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге буферной зоны

США, в случае если Москва и Киев заключат мирное соглашение, рассматривают возможность взять на себя «ведущую роль» по мониторингу буферной зоны на территории Украины. Об этом сообщили источники NBC News, знакомые с планом, который обсуждают союзники Киева.

Буферная зона в Украине рассматривается авторами плана как защита от России. По данным телеканала, она может представлять собой демилитаризованную зону, разделяющую российские и украинские территории в пределах страны. Границы этой зоны пока не определены.

Предполагается, что США могли бы вести наблюдение за возможной буферной зоной с помощью беспилотников и спутников, координируя свои действия с союзниками, которые тоже будут участвовать в мониторинге.

Согласно плану, буферную зону могут охранять войска стран, не входящих в НАТО — например Саудовской Аравии или Бангладеш. Американских военных в Украину отправлять не будут.

Этот план, по данным телеканала, разработали после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Он считается частью потенциальных гарантий безопасности Украины. Как отмечает NBC News, этот, как и любой другой план, остается теоретическим, пока Путин и Зеленский его не согласуют.

Источники телеканала считают, что часть гарантий безопасности Украины будет связана с войсками из стран, не входящих в НАТО, поскольку привлечение сил Альянса или даже намек на это Россию не устраивает.

О том, что европейские лидеры рассматривают возможность создать 40-километровую буферную зону возле линии фронта в Украине, ранее сообщала газета Politico. По словам собеседников издания, буферную зону военные и гражданские чиновники обсуждают и как пункт мирного соглашения, и как часть послевоенного устройства Украины.

По информации источников Financial Times, западные союзники Киева обсуждают создание в Украине трех линий обороны. Первая — демилитаризованная зона, которую могут патрулировать миротворцы из третьей страны по согласованию с Украиной и РФ.

Что в Киеве говорят о гарантиях безопасности

Что в Киеве думают о стратегии Путина, гарантиях безопасности и «обмене территориями» — после саммитов на Аляске и в Белом доме Отвечает Михаил Подоляк в интервью La Repubblica. Кратчайший пересказ

Что в Киеве говорят о гарантиях безопасности

Что в Киеве думают о стратегии Путина, гарантиях безопасности и «обмене территориями» — после саммитов на Аляске и в Белом доме Отвечает Михаил Подоляк в интервью La Repubblica. Кратчайший пересказ