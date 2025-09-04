В Госдуме пообещали, что мессенджер Max не будет оформлять доносы

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал мифом предположения, что национальный мессенджер Max станет формировать доносы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Слух о том, что мессенджер MAX якобы „будет оформлять доносы“ с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики. Ни технических возможностей, ни правовых оснований для этого не существует», — заявил Немкин в интервью РИА Новости 3 сентября.

По словам депутата, Max выполняет те же функции, что и другие мессенджеры: позволяет обмениваться сообщениями, звонить и передавать файлы.

На смартфонах большинства граждан давно установлены сервисы крупнейших компаний и госструктур — «Сбер», ВТБ, «Госуслуги». За все годы их работы не было ни одного факта использования встроенного ИИ для «доносов» или отслеживания личных действий пользователей.

Антон Немкин считает, что такие мифы распространяют, что «посеять недоверие к отечественным цифровым продуктам». Он отметил, что Max проходит те же проверки безопасности, что и другие приложения.

«Его главная задача — обеспечить удобную и защищенную коммуникацию, а не заниматься слежкой», — добавил депутат.

Мессенджер Max с 1 сентября предустанавливают на все телефоны, продаваемые в России. Власти России активно навязывают приложение жителям: туда переводят школьные чаты и государственные органы. При этом в вотсапе и телеграме блокируют звонки.

Max критиковали из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью. Такие опасения высказывали даже лояльные властям Z-блогеры и ФСБ.

