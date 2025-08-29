С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве переведут в мессенджер Max

Все школьные и родительские чаты в Москве с нового учебного года будут переведены в мессенджер Max, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в Max», — сказала Ракова на пресс-конференции в пятницу, 29 августа.

«Интерфакс» пишет, что Ракова сослалась на закон о создании в РФ национального мессенджера, подписанный в июне.

Закон, в числе прочего, предполагает возможность интеграции национального мессенджера с региональными и федеральными информационными системами в сфере образования.

В конце июля «Коммерсант» писал, что в пилотный проект по переводу школьных чатов в мессенджер Max вошли шесть регионов России — Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области. В Минобрнауки Татарстана подтвердили, что ведомство совместно с VK прорабатывает вопрос интеграции образовательной платформы «Сферум» в Max к началу нового учебного года.

О переводе на Max образовательных учреждений (и многих других) отчитывались и власти других регионов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 27 августа говорил, что система образования РФ максимально быстро перейдет на мессенджер Max, но насильно осуществлять переход нельзя. При этом он подчеркнул, что у Max «абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные». «Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер», — сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).

Как (не)работает Max

«Медуза» протестировала мессенджер Max. В нем почти ничего не работает и нельзя ставить негативные эмодзи Не запускается даже игра «Змейка»

