«Коммерсант» сообщил, что школьные чаты в шести регионах России переведут в мессенджер Max. В Татарстане переход подтвердили

В шести регионах России школьные чаты переведут в мессенджер Max. В пилотный проект вошли Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирская и Тверская области, сообщил «Коммерсант Волга-Урал» со ссылкой на источники.

В Минобрнауки Татарстана позже подтвердило, что ведомство совместно с VK прорабатывает вопрос интеграции образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер Max к началу нового учебного года.

По данным «Коммерсанта», в Татарстане перевод будет проходить в три этапа: сначала подключатся сотрудники министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а после — родители и учащиеся. В новом мессенджере будут доступны привычные сервисы «Сферума», такие как «Пушкинская карта», «Награды» и «Переменка», отметили в пресс-службе.

Юристы говорят, что формальных санкций для тех, кто не захочет пользоваться мессенджером, не предусмотрено, но на практике могут возникнуть сложности.

«Сферум» представляет собой платформу, на которую ранее уже попытались перевести родителей школьников и учителей. В профсоюзе учителей рассказывали, что не везде это удалось, поскольку платформа была неудобной, а заходить на нее нужно было через «Госуслуги».

10 июня Госдума приняла закон о создании российского национального мессенджера, который затем подписал Владимир Путин. В середине июля правительство России своим распоряжением назначило национальным мессенджером разрабатываемый компанией VK Мax. До этого в мессенджере началось тестирование каналов, аналогичных каналам в Telegram. При этом некоторые появившиеся в Мax каналы были созданы без разрешения авторов.

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