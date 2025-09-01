Грете Тунберг вновь не удалось добраться до Газы по морю. Флотилия активистов вернулась в порт из-за плохой погоды

Флотилии активистов, собиравшихся добраться до Газы по морю, помешали неблагоприятные погодные условия. Около 20 судов, на одном из которых находилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг, вышли из Барселоны 31 августа. Однако вскоре путешествие пришлось прервать и вернуться в порт, чтобы переждать шторм.

«Мы приняли это решение, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников и гарантировать успех нашей миссии», — говорится в заявлении, опубликованном в инстаграме проекта Global Sumud Flotilla.

Когда активисты планируют вновь попытаться добраться до Газы по морю, пока не уточняется.

В июне Тунберг вместе с другими активистами из разных стран попыталась подойти с моря к сектору Газа на яхте «Мадлин». Судно было остановлено израильскими военными, находившиеся на борту, включая Тунберг, задержаны и депортированы из Израиля.

В середине августа Тунберг анонсировала новую попытку добраться до сектора Газа по морю. Тогда сообщалось, что часть судов выйдет из Испании 31 августа, а 4 сентября к ним присоединится «десятки судов, отправляющихся из Туниса и других портов».