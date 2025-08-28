Под Геленджиком рядом с «дворцом Путина» из-за беспилотника ВСУ произошел крупный пожар

На побережье Черного моря в Краснодарском крае рядом с «дворцом Путина» произошел крупный пожар из-за украинского дрона. Об этом пишет «Агентство».

Оперштаб Краснодарского края утром 28 августа сообщил о падении беспилотника около села Криница — «Агентство» отмечает, что оно находится в 10 километрах по прямой от мыса Идокопас, где расположен дворец.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 32 тысячи квадратных метров (3,2) гектара. На берегу огнем оказались заблокированы 23 человека, их эвакуировали с помощью катера.

На фоне атак украинских беспилотников Владимир Путин практически перестал летать в Сочи, где ранее проводил значительную часть времени. «Проект» со ссылкой на источник в 2024 году писал, что это вызвано опасениями президента за свою жизнь.