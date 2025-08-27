Сбой в работе сервиса видеоконференций Google Meet в России не связан с техническими проблемами на стороне Google, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Нам известно о проблемах с доступом пользователей к Google Meet в России; это не связано с техническими проблемами на стороне Google», — говорится в сообщении.

27 августа российские пользователи Google Meet второй раз за неделю сообщили о проблемах в работе сервиса. Первый раз на перебои жаловались 22 августа. В Роскомнадзоре утверждают, что не ограничивали работу сервиса.

После блокировки звонков в Telegram и WhatsApp в России Google Meet занял второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений в российском App Store.

«Проблемами на стороне Google» в России ранее оправдывали замедление другого сервиса компании — YouTube. В Google отрицали свою причастность к перебоям в работе видеохостинга.