Пользователи пожаловались на сбои в работе Google Meet в России. Сервис набрал популярность после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

В работе сервиса Google Meet в России наблюдаются проблемы, следует из данных сайтов Downdetector и сбой.рф.

Число жалоб за последние 24 часа превысило 200, отмечает сбой.рф. Пользователи пишут, что не работают видео и звук, мобильное приложение выкидывает или не загружается. Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что еще накануне вечером сервис работал стабильно. Пользователи из других стран на сбои не жалуются.

После блокировки звонков в Telegram и WhatsApp Google Meet занял второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений в российском App Store. На первом месте в категории «Соцсети» оказался продвигаемый российскими властями национальный мессенджер Max.

10 и 11 августа пользователи в России начали жаловаться на сбои при видеозвонках в Telegram и WhatsApp, а 13 августа Роскомнадзор официально объявил, что звонки в мессенджерах «частично ограничивают», объяснив это необходимостью «противодействия преступникам». По версии Роскомнадзора, именно эти два мессенджера «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

