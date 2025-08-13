Google Meet стал вторым самым скачиваемым приложением для связи в российском App Store

Приложение для звонков и видеовстреч Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых бесплатных приложений для общения в российском App Store, сообщает ТАСС.

Первое место в категории «Соцсети» магазина приложений от Apple занимает продвигаемый российскими властями национальный мессенджер Max. Третье — приложение для видеозвонков и обмена сообщениями Imo, а четвертое — мессенджер Signal.

«Медуза» посмотрела в историю рейтинга Google Meet в Data.ai — это сервис для анализа данных о мобильных приложениях. По данным платформы, за последний месяц так высоко в общем рейтинге Google Meet действительно еще не оказывалось, хотя и входило в топ-10 приложений в категории «Соцсети». В случае с Signal сервис также отмечает резкий скачок скачиваний в последние дни.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года.

По данным Forbes, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили крупнейшие операторы связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2. По информации журналистки Ксении Собчак, операторы объяснили свою просьбу тем, что это предотвратит возможную блокировку мессенджеров, «потому что будут сняты основные претензии силовиков».

Роскомнадзор 13 августа официально объявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp — якобы для противодействия преступникам.