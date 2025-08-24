Архиепископ Аляскинский извинился, что при встрече с Путиным не попросил закончить войну

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий попросил прощения за то, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не попросил его закончить войну с Украиной. Заявление архиепископа опубликовали на сайте Православной церкви в Америке (ПЦА).

Алексий встретился с Путиным 15 августа — после переговоров президента России с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Путин тогда подарил архиепископу икону.

Священник сообщил, что встретился с российским президентом «в духе мирного гостеприимства после трех дней епархиальной молитвы о мире». Однако с момента встречи «слышал от многих, что этот момент стал упущенной возможностью для упрека или требования мира на фоне продолжающегося конфликта и страданий».

«Прошу прощения у всех, кого мои действия ранили или огорчили, особенно у тех, кто потерял близких», — заявил Алексий. Он также отметил, что встреча была организована по его инициативе, а Священный Синод ПЦА ее не согласовывал.

В церкви добавили, что с начала войны осуждают «агрессию против Украины», а действия Алексия не выражают официальную позицию ПЦА.