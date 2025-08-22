Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал действующий в России закон, запрещающий принимать в школы детей иностранцев, которые не прошли тестирование на знание русского языка.

«Надо работать, работать системно. Ну как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что, он виноват, что язык [не знает]? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит. Ничего страшного. Вообще глупости какие-то. Надо бережно относиться. Это ребенок, он не виноват», — сказал глава Татарстана 22 августа на совещании работников образования и науки в Иннополисе (цитата по видеозаписи выступления).

По словам Минниханова, сейчас в Татарстане учатся более трех тысяч школьников — детей иностранцев, а также свыше 22 тысяч иностранных студентов, пишет «Татар-информ».

«Мы не можем без мигрантов — это наши трудовые ресурсы. Откуда мы их возьмем? И в большинстве они — законопослушные трудоспособные граждане. По этому вопросу надо работать системно», — заявил глава Татарстана.

Он поручил организовать курсы, где дети иностранцев смогут учить русский язык.

В России 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, по которому детей иностранцев при приеме в школы обязаны тестировать на знание русского языка.

Роспотребнадзор сообщил в середине мая, что власти отказались принять 81% заявлений на тестирование из-за того, что иностранцы предоставили неполный пакет документов, указали в документах недостоверные сведения, а также из-за того, что в школах не было свободных мест.

